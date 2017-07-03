Своя Пятая авеню появится в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На пару дней площадь перед входом в Центральный парк Астаны станет похожа на самую знаменитую улицу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На пару дней площадь перед входом в Центральный парк Астаны станет похожа на самую знаменитую улицу
Владелица дизайнерской площадки казахстанских производителей «СВОё» Гульнур Омарова при поддержке акимата города в конце июля планирует собрать под одним шатром более 60 казахстанских дизайнеров одежды, аксессуаров, предметов интерьера, обуви, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я хочу, чтобы наши дизайнеры почувствовали свою значимость, и у нас
Гульнур поделилась, что сама является начинающим дизайнером и знает, с какими трудностями сталкиваются многие. Сейчас она не только выпускает коллекции под брэндом «GuKa», но и владеет бутиком в столичном ЦУМе, где уже представлены работы 40 казахстанских мастеров. Здесь можно встретить отечественные брэнды одежды, мужской обуви, аксессуаров. Приобрести можно как женскую, так и детскую одежду, в том числе линии для мамы и дочки.
«Перед открытием дизайнерской площадки, один месяц я посвятила тому, чтобы собрать списки мастеров. У нас в Казахстане зарегистрировано более 300 дизайнеров. Я обзвонила около 100−150, от большинства услышала “нет”, 5% — ответили “подумаю”, 5% — сказали “да”, и в основном — это были столичные мастера. Сейчас есть и дизайнеры из Алматы, которые работают уже более 3 лет на рынке», — добавила Гульнур.
Сама себя она считает не просто владелицей магазина дизайнерской одежды казахстанских производителей, предоставляющей площадку, а неким помощником в таком не легком деле. Она старается подсказывать дизайнеру, какие линии одежды и размерные сетки пользуются спросом.
«Мы говорим: “Если вы хотите, чтобы ваша одежда продавалась, вам обязательно нужно расширять ассортимент. Если нет ассортимента — клиент потерян. Не все у нас худые (…) Выглядеть красиво в отечественном хочется многим”. Также одна из изюминок большинства дизайнеров — национальный колорит, но не все могут носить это каждый день (…), поэтому советуем дизайнерам не делать на этом акцент. Сейчас лето, есть спрос на легкие платья, в моде шифон и цветные ткани. Мы стараемся продавать все. У меня нет таких брендов, которые бы не продавались», — отметила она.
Что касается конкуренции с
«Конкурировать тяжело, но у нас есть один большой плюс — мы можем сыграть на патриотизме. Сейчас модно носить СВОё. Ценовой диапазон