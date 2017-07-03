Своя Пятая авеню появится в Астане

Владелица дизайнерской площадки казахстанских производителей «СВОё» Гульнур Омарова при поддержке акимата города в конце июля планирует собрать под одним шатром более 60 казахстанских дизайнеров одежды, аксессуаров, предметов интерьера, обуви, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу, чтобы наши дизайнеры почувствовали свою значимость, и у нас когда-нибудь появилась своя Пятая авеню. Во время “Open air by СВОё” будут прямые продажи, и у дизайнеров будет возможность не только продавать свои изделия, но и поговорить с клиентами об их предпочтениях, что очень важно. Клиенты сейчас стали намного требовательней, они очень хорошо разбираются в качестве и материалов, и пошива», — рассказала она.

Гульнур поделилась, что сама является начинающим дизайнером и знает, с какими трудностями сталкиваются многие. Сейчас она не только выпускает коллекции под брэндом «GuKa», но и владеет бутиком в столичном ЦУМе, где уже представлены работы 40 казахстанских мастеров. Здесь можно встретить отечественные брэнды одежды, мужской обуви, аксессуаров. Приобрести можно как женскую, так и детскую одежду, в том числе линии для мамы и дочки.

«Перед открытием дизайнерской площадки, один месяц я посвятила тому, чтобы собрать списки мастеров. У нас в Казахстане зарегистрировано более 300 дизайнеров. Я обзвонила около 100−150, от большинства услышала “нет”, 5% — ответили “подумаю”, 5% — сказали “да”, и в основном — это были столичные мастера. Сейчас есть и дизайнеры из Алматы, которые работают уже более 3 лет на рынке», — добавила Гульнур.

Сама себя она считает не просто владелицей магазина дизайнерской одежды казахстанских производителей, предоставляющей площадку, а неким помощником в таком не легком деле. Она старается подсказывать дизайнеру, какие линии одежды и размерные сетки пользуются спросом.

«Мы говорим: “Если вы хотите, чтобы ваша одежда продавалась, вам обязательно нужно расширять ассортимент. Если нет ассортимента — клиент потерян. Не все у нас худые (…) Выглядеть красиво в отечественном хочется многим”. Также одна из изюминок большинства дизайнеров — национальный колорит, но не все могут носить это каждый день (…), поэтому советуем дизайнерам не делать на этом акцент. Сейчас лето, есть спрос на легкие платья, в моде шифон и цветные ткани. Мы стараемся продавать все. У меня нет таких брендов, которые бы не продавались», — отметила она.

Что касается конкуренции с масс-маркетом мировых брендов, то это, конечно, непросто. Однако сейчас и дизайнеры, и байеры работают над тем, чтобы выйти на широкие слои населения.