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13:29 (мск), источник: УНИАН

В Украине стартовала дополнительная сессия ВНО

Дополнительная сессия ВНО предусматривает сдачу 12 предметов.

Источник: УНИАН

В Украине сегодня, 3 июля, стартует дополнительная сессия ВНО. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

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В частности, сегодня дополнительная сессия ВНО тестирование начинается с украинского языка и литературы.

«04 июля состоится дополнительная сессия по английскому, русскому языкам, 05 июля — по математике, 06 июля — по истории Украины, 07 июля — по биологии, испанскому, немецкому, французскому языкам, 10 июля — по географии, 11 июля — физики, 12 июля — химии».

Как сообщал УНИАН ранее, с 29 июня абитуриенты могут создать свои электронные кабинеты, потому что подача заявлений на поступление, как и в прошлом году, только онлайн. В этих кабинетах заполнить электронное заявление абитуриенты смогут уже с 12 июля.

Нынешние новации — можно подать девять заявлений на четыре специальности. Также, как сообщал УНИАН, ввели так называемые коэффициенты конкурсного балла. «Отраслевой» — дополнительные баллы будут начисляться тем, кто будет выбирать естественные и технические науки, а еще «сельский» — баллы доплюсовуватимуть выпускникам сельских школ.

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