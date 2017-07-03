Новоселье и профессиональный праздник отметила ГИБДД Иркутска и района

— В здании по периметру 36 камер, все они выведены на пульт.

Экскурсию по новому зданию ГИБДД областного центра и Иркутского района начальник регионального управления Вячеслав Жилкин начинает с дежурной части. «Сердце ведомства» теперь бьётся в новом, просторном помещении. Сюда стекается вся оперативная информация:

— Экипажи, работающие на линии. Напоминаю, что за 10-м отделением полиции с адреса микрорайон Березовый, 12 был похищен мотоцикл.

У ГИБДД Иркутска сегодня двойной праздник — профессиональный и новоселье. Более 20 лет об этом даже не мечтали. Службы были разбросаны по городу. Теперь всё в одном месте — специальная рота ГИБДД, отдельный батальон дорожно-патрульной службы, городской отдел госавтоинспекции, а также экзаменационный.

— Человек, приезжая в подразделение ГАИ, не совсем знал, в какое из подразделений ему надо попасть. И приходилось ездить из адреса в адрес. Здесь все подразделения в одном месте. Это облегчит жизнь гражданам. И в ближайшее время, я думаю, они оценят удобства, — говорит инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Иркутску Иван Добровольский.

Новый адрес ГИБДД: посёлок Дзержинск — это пригород Иркутска — Садовая, 2. Удобные места для парковки. Комфортабельное здание в пять этажей. Более 100 служебных помещений. Просторные залы ожидания с электронной очередью и информационным табло. Для маломобильных посетителей — удобные пандусы и отдельные окна. А это новый экзаменационный класс для будущих водителей. Аппаратно-программный комплекс новейшего поколения. Ожидается, что до конца года им воспользуются более 15 тысяч иркутян.

— И помещений достаточно, и комфортно гражданам для ожидания тех или иных услуг. И удобно, и комфортно на сегодняшний день личному составу. Автобусы сюда ходят, но мы параллельно будем эту ситуацию сейчас обговаривать. Будем, конечно, с администрацией обговаривать открытие маршрутов, — говорит начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области Вячеслав Жилкин.

В ближайшее время на территории комплекса откроется первый в истории музей ГИБДД с уникальными экспонатами. А сегодня сотрудникам вручили ключи от 12 новых служебных автомобилей.