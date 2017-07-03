На участке ул. Пролетарской в Калининграде запретят парковать автомобили

Цель нововведения — облегчить движение после перекрёстка Пролетарской и Сергеева. В ближайшее время там установят знаки «Остановка запрещена» и табличку «Работает эвакуатор».

В конце июня на ул. Пролетарской при подъезде к перекрёстку с ул. Сергеева дорожники нанесли сплошную линию разметки. Новшество стало провоцировать аварийные ситуации и пробки, так как за пешеходным переходом паркуются автомобили, а перестроиться в свободную полосу без нарушения правил дорожного движения невозможно.

На проблему с проездом жаловались читатели в рамках проекта «Сам себе гаишник». Для увеличения пропускной способности в феврале изменили режим движения со стороны Дома Советов к перекрёстку с ул. Сергеева.