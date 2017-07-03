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14:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

Покраска телебашни в Нижнем Новгороде будет проводиться с 4 июля по 4 августа

Нижний Новгород. 3 июля. НТА-Приволжье — Покраска телебашни в Нижнем Новгороде будет проводиться с 4 июля по 4 августа.

Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации со ссылкой на информацию Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра, покрасочные работы проводятся периодически в соответствии с правилами технической эксплуатации антенно-мачтовых сооружений, чтобы предотвратить коррозию металлических конструкций. Последний раз покраска телебашни проводилась в 2010 году.

Телебашня расположена на территории Нижегородского телецентра (Белинского, 9-а), в районе плотной городской застройки, интенсивного транспортного и пешеходного движения. Опыт проведения подобных покрасочных работ показывает, что при окраске верхних ярусов телебашни есть риск попадания частиц защитного покрытия и краски на здания, сооружения, припаркованный транспорт и на пешеходов, находящихся, в зависимости от силы ветра, в радиусе от 60 до 600 метров от телебашни.

Окраска телебашни будет проводиться в часы наименьшей деловой активности, тем не менее, нижегородским автовладельцам рекомендуется учитывать эту информацию при выборе места для парковки (Средной рынок, ТРЦ «Небо», улицы Белинского, Тимирязева, Пушкина, Костина, Крупской и Короленко), а пешеходам по возможности корректировать маршрут.

Ранее сообщалось, что из-за работ по нанесению лакокрасочных покрытий на железобетонные и металлические поверхности строящегося стадиона с 10 апреля и до конца июня 2017 года владельцам автотранспорта не рекомендовалось парковать автомобили с 22:00 до 6:00 в границах улиц Должанская, Самаркандская, Бетанкура, Волжской набережной в микрорайоне «Мещерское озеро», а также на парковке ТЦ «Седьмое небо».

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