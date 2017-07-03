Какие улицы могут переименовать в Алматы

«Мораторий на переименование улиц по-прежнему действует по всей республике. В связи с этим, только в исключительных случаях, осложняющих жизнь горожан, ономастической комиссией рассматривается вопрос о переименовании улицы», — сказал глава отдела ономастики управления по развитию языков Алматы Отепберген Калабай.

По его словам, в 2017 году в Алматы будет изменено наименование улиц с повторяющимися названиями.

«В Алматы по этому принципу придется изменить название 457 улиц. Сейчас в городе после присоединения новых территорий до сих пор 12 улиц Абая, 3 улицы Ауэзова, 13 улиц Жамбыла, 6 — Курмангазы, 5 — Толе би, 3 — Казыбек би, 3 — Айтеке би, 3 — Кабанбай батыра, 8 — Раимбека, 4 — Наурызбай батыра, 8 — Карасай батыра, 4 — Байтурсынова, 5 — Сейуллина, 6 — Алии Молдагуловой, 6 — Маметовой, 5 — Кунаева. В первую очередь по переименованию этих улиц проводим работу», — сказал Отепберген Калабай.