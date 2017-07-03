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16:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лисках начали строительство набережной

Сметная стоимость первой очереди составила около 10 млн рублей.

Строительство набережной вдоль озера Богатое начали в Лисках. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила главный архитектор города Наталья Храмова в понедельник, 3 июля.

Сквер общей площадью более 5 тыс. кв. м будет располагаться между санаторием «Радон» и городской средней школой № 4.

— Выбор именно этой территории не случаен. Близлежащее озеро Богатое — одна из основных рекреационных зон города. Тем более что население Лисок растет, а значит — должны появляться новые места отдыха. В сквере разобьют газон, высадят саженцы рябины, клена, сосны и ели в дополнение к уже растущим деревьям. Также здесь обустроят пешеходные дорожки и бордюрный камень по всему периметру вдоль проезжей части и парковки, отремонтируют асфальтовое покрытие, возведут входные группы и малые архитектурные формы, установят скамейки и урны, организуют освещение и автоматический полив, — рассказала Наталья Храмова.

На строительство сквера из федерального бюджета выделили 10 млн рублей. Работы планируют завершить в 2017 году. Сроки и объемы работ по возведению второй и третьей очередей будущей набережной пока не определены.

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