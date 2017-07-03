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18:53 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре земельные участки под три автостоянки были заняты без разрешения

Нарушение земельного законодательства при размещении автостоянок выявила прокуратура.

В ходе проведённой прокуратурой Железнодорожного района Самары проверки было установлено, что владельцы трёх автостоянок ООО «ЛЛИ», ООО «Триада», ООО «Опус», находящихся по адресам: улица Владимирская/проспект Карла Маркса, 29 «Б», улица Владимирская, 56 «В», проспект Карла Маркса, 55/улица Тверская, 136, не имеют правоустанавливающих документов на земельные участки.

Районная прокуратура потребовала устранить выявленные нарушения, на юридических лиц заведены административные дела по статье «Самовольное занятие земельного участка».

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, сообщает надзорное ведомство.

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