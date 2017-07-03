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15:55 (мск), источник: Газета.Ру

Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок

Королева Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок (Англия) и в Холирудский дворец (Шотландия), сообщает Business Insider.

Источник: AP 2017

Согласно опубликованной вакансии, новым сотрудникам придется поддерживать резиденции в идеальной чистоте, а также ухаживать за «историческими вазами» и «незаменимыми картинами».

Работать предстоит пять дней в неделю. Занятость может быть полной или частичной. Опыт не требуется, но плюсом считаются идеальные навыки работы в команде.

Персоналу полагается 33-дневный отпуск. Кроме того, обещают бесплатные обеды. Зарплата не раскрывается.

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