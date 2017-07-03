Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок

Согласно опубликованной вакансии, новым сотрудникам придется поддерживать резиденции в идеальной чистоте, а также ухаживать за «историческими вазами» и «незаменимыми картинами».

Работать предстоит пять дней в неделю. Занятость может быть полной или частичной. Опыт не требуется, но плюсом считаются идеальные навыки работы в команде.

Персоналу полагается 33-дневный отпуск. Кроме того, обещают бесплатные обеды. Зарплата не раскрывается.