Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок
Королева Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок (Англия) и в Холирудский дворец (Шотландия), сообщает Business Insider.
Королева Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок (Англия) и в Холирудский дворец (Шотландия), сообщает Business Insider.
Согласно опубликованной вакансии, новым сотрудникам придется поддерживать резиденции в идеальной чистоте, а также ухаживать за «историческими вазами» и «незаменимыми картинами».
Работать предстоит пять дней в неделю. Занятость может быть полной или частичной. Опыт не требуется, но плюсом считаются идеальные навыки работы в команде.
Персоналу полагается 33-дневный отпуск. Кроме того, обещают бесплатные обеды. Зарплата не раскрывается.