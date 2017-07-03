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16:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Рядом с поселком Старое Аракчино появится новая остановочная площадка и разворотное кольцо

(Город Казань KZN.RU, 3 июля). Рядом с казанским поселком Старое Аракчино вскоре появится новая остановочная площадка и разворотное кольцо. Оно позволит продлить маршрут автобуса № 45.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Работы по строительству кольца уже начались, предположительный срок окончания работ — конец июля текущего года, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

Вопрос строительства обсудили на совещании глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, директор ГК «Бриз» Андрей Беляков и руководство ПТП-2 и ПТП-4. Как было отмечено на совещании, возведение кольца является необходимой мерой для улучшения транспортной ситуации в микрорайоне ЖК «Волжская гавань» и близлежащих домов.

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