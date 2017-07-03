Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в Центральной России
Несмотря на неутешительные прогнозы коллег из погодного центра «Фобос», синоптики из Гидрометцентра считают, что вторая половина июля в Центральной России будет теплой.
Несмотря на неутешительные прогнозы коллег из погодного центра «Фобос», синоптики из Гидрометцентра считают, что вторая половина июля в Центральной России будет теплой.
Вторая половина июля и начало августа в Москве и области обещают быть теплыми, рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 градусов и выше.
По его словам, это не означает, что «весь период будет такой теплый», однако глава Гидрометцентра подчеркнул, что «по-настоящему летние теплые дни все же будут».
Вильфанд также рассказал, что самое дождливое лето за весь период наблюдений (то есть почти за 140 лет), было в 2016 году. «А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы», — сообщил глава Гидрометцентра. По его словам, сейчас температура ниже климатической нормы всего на 2,5 градуса.
Климатолог, член академии РАН Владимир Семенов согласен с Вильфандом в оценке полученного центром прогноза. «К первой половине июля лето придет», — заявил Семенов в разговоре с РБК. Он также отметил, что Гидрометцентр в своем прогнозе указывает, что «в июле температура будет выше нормы». По его словам, до 9 июля ожидается циклон с осадками, но «потом до середины июля будет сухо», а дневная температура достигнет +25 градусов.
Директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Игорь Мохов в беседе с РБК пояснил, что период экстремальных осадков в Центральной России связан с циркуляцией атмосферы.
«Общая тенденция при потеплении, которая происходит в течение этого десятилетия, сопровождается увеличением содержания влаги в атмосфере. В европейской части России дожди, но при этом на Байкале и Черном море жарко. Такие волновые структуры могут держаться от нескольких дней до месяцев, идет чередование процессов», — заявил Мохов. По его словам, «глобально сейчас планета очень теплая», при этом перераспределение осадков приводит к региональным аномалиям. «В этом году в плане осадков не повезло европейской части России», — пояснил он.
В воскресенье, 2 июля, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лета в центральной части России «уже не будет».
Похожий прогноз сделал также руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Кокорин считает, что резкие перепады погоды в Центральной России связаны с усилением парникового эффекта. «Эти изменения сводятся к тому, что у нас больше аномальных явлений: низких температур, высоких температур, экстремального выпадения осадков и периодов, когда осадков нет», — сказал он.
Вслед за синоптиками глава МЧС Владимир Пучков во время селекторного совещания призвал сотрудников своего ведомства не надеяться на погоду и быть готовыми к природным катаклизмам на территории России в июле. «Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — цитирует Пучкова агентство «Интерфакс».
В своем комментарии РБК ведущий специалист центра погоды Фобос Елена Волосюк подтвердила, что прогнозы центра Фобос по погоде на июль неутешительны. «Судя по расчетным схемам, три первые декады июля в центре России обещают быть прохладными. Температуры ниже средних многолетних значений», — сказала в разговоре с РБК Волосюк.