Гидрометцентр опроверг прогнозы об отсутствии лета в Центральной России

Если давать вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа, то синоптики обещают ясные, солнечные дни с температурой 25 градусов и выше.

По его словам, это не означает, что «весь период будет такой теплый», однако глава Гидрометцентра подчеркнул, что «по-настоящему летние теплые дни все же будут».

Вильфанд также рассказал, что самое дождливое лето за весь период наблюдений (то есть почти за 140 лет), было в 2016 году. «А самый холодный июнь был в 2003 году, тогда температура была на 4,5 градуса ниже нормы», — сообщил глава Гидрометцентра. По его словам, сейчас температура ниже климатической нормы всего на 2,5 градуса.

Климатолог, член академии РАН Владимир Семенов согласен с Вильфандом в оценке полученного центром прогноза. «К первой половине июля лето придет», — заявил Семенов в разговоре с РБК. Он также отметил, что Гидрометцентр в своем прогнозе указывает, что «в июле температура будет выше нормы». По его словам, до 9 июля ожидается циклон с осадками, но «потом до середины июля будет сухо», а дневная температура достигнет +25 градусов.

Директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Игорь Мохов в беседе с РБК пояснил, что период экстремальных осадков в Центральной России связан с циркуляцией атмосферы.

«Общая тенденция при потеплении, которая происходит в течение этого десятилетия, сопровождается увеличением содержания влаги в атмосфере. В европейской части России дожди, но при этом на Байкале и Черном море жарко. Такие волновые структуры могут держаться от нескольких дней до месяцев, идет чередование процессов», — заявил Мохов. По его словам, «глобально сейчас планета очень теплая», при этом перераспределение осадков приводит к региональным аномалиям. «В этом году в плане осадков не повезло европейской части России», — пояснил он.

В воскресенье, 2 июля, ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лета в центральной части России «уже не будет».