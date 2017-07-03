Синоптики предупреждают казанцев о порывах ветра до 18 м/с

Ночью 4 июля в Казани ожидается дождь, местами с грозой. Кроме того, синоптики прогнозируют западный умеренный ветер, при грозе кратковременные усиления порывов могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха составит 14−16 градусов выше нуля. Днем направление ветра останется прежним, а воздух прогреется до 22−24 градусов тепла.

В целом по Татарстану также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дожди, в отдельных районах гроза. Ветер западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью не поднимется выше 11−16 градусов, днем — 20−25 градусов тепла, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.