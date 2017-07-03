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16:27 (мск), источник: ИА REGNUM

Треть аттракционов в Воронежской области не прошли техосвидетельствование

А в парке «Танаис» аттракционы и вовсе пытаются использовать без документов.

Власти Воронежской области подготовят предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в части порядка осуществления надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники на территории Российской Федерации. Об этом говорилось 3 июля на еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе главы региона.

На совещании обсуждались итоги проведения профилактического мероприятия «Безопасный аттракцион».

Как сообщил руководитель управления государственного технического надзора области Николай Феоктистов, всего была обследована 191 единица аттракционной техники — 106 в районах области и 85 в Воронеже и Нововоронеже. В числе нарушений, которые выявили инспекторы, — отсутствие технической документации, актов обследования после монтажа оборудования, комплекса статических и динамических испытаний фундаментов, несущих конструкций, электробезопасности. Проверяющие констатируют и крайне низкий уровень подготовки операторов и специалистов.

Повторные проверки, рассказал Феоктистов, показали позитивные изменения. Однако по результатам обследований, проведенных перед летним сезоном, допуск к работе получили лишь 70% аттракционов, а остальные не прошли техническое освидетельствование.

Отдельно на совещании обсуждалась ситуация в одном из крупнейших парков Воронежа — «Танаис». Как рассказал Николай Феоктистов, администрация парка пытается использовать 15 собственных аттракционов и три принадлежащих администрации Воронежа без документов. При этом аттракционы расположены на земельном участке, договор аренды на который прекращен решением Арбитражного суда Воронежской области 16 мая 2016 года.

Ситуацию проверит прокуратура — об этом главу ведомства Николая Шишкина попросил губернатор Алексей Гордеев.

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании — отсутствие нормативно-правовой базы, устанавливающей порядок осуществления надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией аттракционной техники на территории Российской Федерации. Губернатор поручил направить соответствующее предложение в правительство Российской Федерации.

«Необходимо подготовить обращение в Правительство РФ. Тем более есть Открытое Правительство, которое собирает все, что связано с предложениями по совершенствованию нормативно-правовой базы», — сказал Алексей Гордеев.

Как сообщало ИА REGNUM, парк «Танаис» оказался в центре внимания властей в конце 2015 года. При проверке КСП нашла нарушения в использовании территории «Танаиса»: выяснилось, что около половины объектов в парке используются коммерческими структурами без договоров с мэрией, а сама территория парка сдается в аренду за 261,6 рубля в год. По подсчетам КСП, бюджет города недополучал около пяти миллионов рублей. Часть объектов, в том числе водоем, бассейн и склад, переданные мэрией в аренду частникам, и вовсе оказались безвозвратно утерянными. В мае 2016-го Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск администрации Воронежа о расторжении договора аренды территории парка «Танаис» в Советском районе областного центра с ООО «Танаис».

О ситуации с воронежскими парками ИА REGNUM писало не раз: территории, которые при определённом подходе могли бы не только стать комфортными местами отдыха для горожан, но и существенно пополнить городской бюджет, в большинстве своем оказались в запустении. На состояние парков, по сути, обратили внимание только в последние годы: существенно обновлен парк «Алые паруса», полностью реконструирован парк «Динамо». До «Танаиса» — крупнейшего парка в Советском районе, на территорию которого уже не раз покушались застройщики — руки пока не дошли.

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