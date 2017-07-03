Треть аттракционов в Воронежской области не прошли техосвидетельствование
А в парке «Танаис» аттракционы и вовсе пытаются использовать без документов.
А в парке «Танаис» аттракционы и вовсе пытаются использовать без документов.
Власти Воронежской области подготовят предложения по совершенствованию
На совещании обсуждались итоги проведения профилактического мероприятия «Безопасный аттракцион».
Как сообщил руководитель управления государственного технического надзора области Николай Феоктистов, всего была обследована 191 единица аттракционной техники — 106 в районах области и 85 в Воронеже и Нововоронеже. В числе нарушений, которые выявили инспекторы, — отсутствие технической документации, актов обследования после монтажа оборудования, комплекса статических и динамических испытаний фундаментов, несущих конструкций, электробезопасности. Проверяющие констатируют и крайне низкий уровень подготовки операторов и специалистов.
Повторные проверки, рассказал Феоктистов, показали позитивные изменения. Однако по результатам обследований, проведенных перед летним сезоном, допуск к работе получили лишь 70% аттракционов, а остальные не прошли техническое освидетельствование.
Отдельно на совещании обсуждалась ситуация в одном из крупнейших парков Воронежа — «Танаис». Как рассказал Николай Феоктистов, администрация парка пытается использовать 15 собственных аттракционов и три принадлежащих администрации Воронежа без документов. При этом аттракционы расположены на земельном участке, договор аренды на который прекращен решением Арбитражного суда Воронежской области 16 мая 2016 года.
Ситуацию проверит прокуратура — об этом главу ведомства Николая Шишкина попросил губернатор Алексей Гордеев.
Еще один вопрос, который обсуждался на совещании — отсутствие
«Необходимо подготовить обращение в Правительство РФ. Тем более есть Открытое Правительство, которое собирает все, что связано с предложениями по совершенствованию
Как сообщало ИА REGNUM, парк «Танаис» оказался в центре внимания властей в конце 2015 года. При проверке КСП нашла нарушения в использовании территории «Танаиса»: выяснилось, что около половины объектов в парке используются коммерческими структурами без договоров с мэрией, а сама территория парка сдается в аренду за 261,6 рубля в год. По подсчетам КСП, бюджет города недополучал около пяти миллионов рублей. Часть объектов, в том числе водоем, бассейн и склад, переданные мэрией в аренду частникам, и вовсе оказались безвозвратно утерянными. В мае 2016-го Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск администрации Воронежа о расторжении договора аренды территории парка «Танаис» в Советском районе областного центра с ООО «Танаис».
О ситуации с воронежскими парками ИА REGNUM писало не раз: территории, которые при определённом подходе могли бы не только стать комфортными местами отдыха для горожан, но и существенно пополнить городской бюджет, в большинстве своем оказались в запустении. На состояние парков, по сути, обратили внимание только в последние годы: существенно обновлен парк «Алые паруса», полностью реконструирован парк «Динамо». До «Танаиса» — крупнейшего парка в Советском районе, на территорию которого уже не раз покушались застройщики — руки пока не дошли.