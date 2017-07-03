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19:53 (мск), источник: РИА Новости

СК разрешил публиковать результаты экспертиз по екатеринбургским останкам

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Русская православная церковь получила разрешение от Следственного комитета РФ на публикацию материалов следствия по делу об убийстве членов царской семьи, экспертиза по которым завершена, сообщил в понедельник в интервью РИА Новости секретарь церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Источник: РИА Новости

После совещания в Даниловом монастыре, которое прошло в середине июня с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представителей СК РФ и членов церковной комиссии, в РПЦ заявили о намерении просить разрешения СК на публикации тех материалов следствия, экспертиза по которым завершена.

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«На сегодняшний день разрешение от Следственного комитета на обнародование результатов завершенных экспертиз получено. Как только будут заканчиваться те или иные экспертизы, мы будем проводить интервью с экспертами и публиковать их статьи», — сказал епископ Тихон.

Он уточнил, что материалы будут публиковаться на церковном портале «Православие.ру». «Главное, чтобы статьи, публикации имели научный, доказательный характер», — добавил собеседник агентства.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.

Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

Комментарии
4
Алексей панин
Это всегда перед выборами начинаются наезды на сов. власть,а это только начало. Скоро и Караулов подключится. и все гос, каналы
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Marianna Novikova
Убийство царской семьи - Это была программа саморазрушения великой империи, не говоря уже о смертном грехе
убийства. Очевидно и без экспертов
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Николай Будуров
весьма поспешно причислили, ведь народ называл его кровавым; опять таки жаль, что так жестоко поступили с его домочадцами. Истина Богу ведома.
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