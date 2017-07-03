Вода на трех пляжах Самарской области не соответствует санитарным нормам

В Самаре органы местного самоуправления подготовили восемь организованных пляжей: пляж по ул. Советской Армии, пляж на Барбошиной поляне, в районе ФГУП «Санаторий «Можайский при Спецстрое России», пляж Красноглинского района, пляж на реке Волга в районе Фестивальной поляны, 1695 км, Мастрюково, у первой очереди набережной от улиц Ленинградская до ул. Вилоновская, у второй очереди набережной от улиц Маяковской до спуска по улице Первомайской до правой границы пляжа ООО Кинап-Аква), пляж Загородного парка. На все эти пляжи Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.

МУП «Парки города» в Тольятти не получили санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж Центрального района Автограда.

До настоящего времени не подготовлены пляжи Автозаводского района Тольятти. Пляжи № 1, № 2, № 3 в Сызрани официально открыты 15 июня. Пляж в Октябрьске на сегодняшний день официально не открыт.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области на 29 июня проанализировало 55 проб воды, отобранных в местах всех вышеуказанных пляжей.

По результатам анализа три пробы воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: на пляже от ул. Ленинградская до ул. Вилоновская в Самаре, на пляже Автозаводского района и Центрального районов Тольятти.

Кроме того, в местах массового отдыха, не организованных органами местного самоуправления отобрано 23 пробы. Из них пять проб не соответствуют гигиеническим нормативам: на озере в районе ДОЛ Березки (Новокуйбышевск), на озере у ДОЛ «Юность (Новокуйбышевск).

Как сообщили в Роспотребнадзоре, неудовлетворительное качество воды водоемов связано с обильными дождями и сливом загрязнений с прилегающих территорий.