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17:46 (мск), источник: Интерфакс

В России запретили оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Правительство РФ своим указом запретило оставлять детей дошкольного возраста в автомобиле во время его стоянки без присмотра совершеннолетних лиц.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения вносятся в правила дорожного движения, постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

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Также, согласно постановлению, перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, «можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств».

Как поясняется в справке к документу, теперь в правилах дорожного движения «предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше семи лет. В свою очередь для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет допускается использование как детских удерживающих устройств, так и ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля».

«В ходе испытаний было доказано, что другие средства (в сравнении с ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами) с высокой вероятностью усугубляют последствия ДТП для ребенка», — поясняется на сайте правительства.

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