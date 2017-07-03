В России запретили оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых

Также, согласно постановлению, перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, «можно исключительно с их использованием или с использованием детских удерживающих устройств».

Как поясняется в справке к документу, теперь в правилах дорожного движения «предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше семи лет. В свою очередь для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет допускается использование как детских удерживающих устройств, так и ремней безопасности, предусмотренных конструкцией автомобиля».

«В ходе испытаний было доказано, что другие средства (в сравнении с ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами) с высокой вероятностью усугубляют последствия ДТП для ребенка», — поясняется на сайте правительства.