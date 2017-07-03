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18:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Острогожске дядя и племянник построили царскую карету

На создание необычного транспорта мастеров вдохновила старинная фотография.

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Острогожска 61-летний Владимир и 41-летний Александр Калашниковы построили настоящую царскую карету. Она украшена коваными жар-птицами и светильниками. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали сами Владимир и Александр Калашниковы в понедельник, 3 июля.

Замысел у дяди и племянника возник в 2015 году. На строительство необычного для современной жизни транспорта потратили один год.

— Решили объединить возможности. Когда пошел на пенсию, приобрел оборудование и сделал домашнюю кузню, стал делать изделия из металла, — пояснил Владимир Калашников.

На одном из семейных ужинов речь зашла про кареты. Потом в руки родственников попала старинная фотография с изображением царской кареты. По словам Александра Калашникова, захотели попробовать свои силы.

— Хотели понять, сможем ли сотворить такое чудо. Смогли! Чертежей не нашли, поэтому создали свой. Раскладывали бумагу на асфальте, чертили в натуральную величину.

Александр Калашников с 16 лет выпиливает из дерева изделия. Первыми были Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Но по словам Александра, всю жизнь мечтал сделать что-то необычное, сказочное.

Внутри карету украсили велюром. Занавески сшила местная швея. Но прокатиться на карете пока нельзя — нет лошадей. Александр и Владимир Калашниковы рассказал, что цепляли карету к машине и ехали на скорости 60 км/ч, шла мягко и легко.

— Просили владельцев лошадей попробовать карету на ходу. Но они не соглашаются.

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