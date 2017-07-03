В Острогожске дядя и племянник построили царскую карету
На создание необычного транспорта мастеров вдохновила старинная фотография.
На создание необычного транспорта мастеров вдохновила старинная фотография.
Жители Острогожска 61-летний Владимир и 41-летний Александр Калашниковы построили настоящую царскую карету. Она украшена коваными
Замысел у дяди и племянника возник в 2015 году. На строительство необычного для современной жизни транспорта потратили один год.
— Решили объединить возможности. Когда пошел на пенсию, приобрел оборудование и сделал домашнюю кузню, стал делать изделия из металла, — пояснил Владимир Калашников.
На одном из семейных ужинов речь зашла про кареты. Потом в руки родственников попала старинная фотография с изображением царской кареты. По словам Александра Калашникова, захотели попробовать свои силы.
— Хотели понять, сможем ли сотворить такое чудо. Смогли! Чертежей не нашли, поэтому создали свой. Раскладывали бумагу на асфальте, чертили в натуральную величину.
Александр Калашников с 16 лет выпиливает из дерева изделия. Первыми были
Внутри карету украсили велюром. Занавески сшила местная швея. Но прокатиться на карете пока нельзя — нет лошадей. Александр и Владимир Калашниковы рассказал, что цепляли карету к машине и ехали на скорости 60 км/ч, шла мягко и легко.
— Просили владельцев лошадей попробовать карету на ходу. Но они не соглашаются.