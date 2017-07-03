В Англии лис застрял между двумя надгробиями
В британском городе
В британском городе
Прохожие, заметившие лиса около 11 утра, сообщили о происшествии в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. «Я слабо представляю, как он забрался туда и сколько времени провел в таком положении, но это была очень опасная ситуация», — заявила инспектор общества Джорджия МакКормик.
По словам МакКормик, она аккуратно вытащила животное из щели и осмотрела его. Лис не пострадал, его отпустили на волю.