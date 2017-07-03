Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
От чего вас спасет спиннер
В России запускают новую жилищную программу
Дану Борисову лишили родительских прав
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Путин готовит ядерные бункеры на глубине 300 м под Москвой – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
24Юбилей Тома Круза
22:02 (мск), источник: Om1.ru

Омских инспекторов ДПС пересадили с «Лад» на Ford Explorer

В день ГАИ Коломиец вручил автоинспекторам восемь Volkswagen Polo и один Ford Explorer.

3 июля омская полиция отметила 81 годовщину образования службы ГАИ-ГИБДД. На торжественной церемонии начальник регионального УМВД Леонид Коломиец вручил полку ДПС ключи от восьми новых Volkswagen Polo и одного Ford Explorer. Спецрота ДПС пополнилась двумя машинами Volkswagen Polo, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу после мероприятия экипажи новых автомобилей заступили на службу на дорогах города. Также на площади у Культурного центра УМВД сегодня можно было увидеть выставку ретроамобилей, на которых патрулировали Омск во времена СССР. Присутствовали и ветераны службы, многие из которых ездили за рулем желтых «Жигулей» и «Уралов», синих «Москвичей».

Коломиец наградил отличившихся инспекторов грамотами и подарками, отметив, что ДПС всегда на передовой.

— По вашей службе, поведению и отношению к людям граждане судят в целом о работе полиции, — сказал начальник УМВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омской области на завтра объявлено штормовое предупреждение
CNN рассказал о повестке встречи Путина и Трампа
В России запретили оставлять дошкольников в машине без присмотра взрослых
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Сирия грозит США «ответом от союзников» в случае нового удара
СК разрешил РПЦ опубликовать данные экспертиз останков Романовых
Глава Сбербанка в Чечне подозревается в махинациях на млрд руб.
Завершено расследование дела «пьяного мальчика»
Спорт
Кто кроме немцев: ФИФА назвала лучших на Кубке конфедераций Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций и собрала почти все индивидуальные и командные награды турнира. Исключение оказалось только одно
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Главные ошибки при установке бытовых приборов
Названы города РФ, где стремительно дорожает жилье
Владимир Путин подписал закон о реновации
Власти сообщили, сколько средств уже вложено в Новую Москву
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь