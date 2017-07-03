Омских инспекторов ДПС пересадили с «Лад» на Ford Explorer
В день ГАИ Коломиец вручил автоинспекторам восемь Volkswagen Polo и один Ford Explorer.
В день ГАИ Коломиец вручил автоинспекторам восемь Volkswagen Polo и один Ford Explorer.
3 июля омская полиция отметила 81 годовщину образования службы
Сразу после мероприятия экипажи новых автомобилей заступили на службу на дорогах города. Также на площади у Культурного центра УМВД сегодня можно было увидеть выставку ретроамобилей, на которых патрулировали Омск во времена СССР. Присутствовали и ветераны службы, многие из которых ездили за рулем желтых «Жигулей» и «Уралов», синих «Москвичей».
Коломиец наградил отличившихся инспекторов грамотами и подарками, отметив, что ДПС всегда на передовой.
— По вашей службе, поведению и отношению к людям граждане судят в целом о работе полиции, — сказал начальник УМВД.