Омских инспекторов ДПС пересадили с «Лад» на Ford Explorer

3 июля омская полиция отметила 81 годовщину образования службы ГАИ-ГИБДД. На торжественной церемонии начальник регионального УМВД Леонид Коломиец вручил полку ДПС ключи от восьми новых Volkswagen Polo и одного Ford Explorer. Спецрота ДПС пополнилась двумя машинами Volkswagen Polo, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу после мероприятия экипажи новых автомобилей заступили на службу на дорогах города. Также на площади у Культурного центра УМВД сегодня можно было увидеть выставку ретроамобилей, на которых патрулировали Омск во времена СССР. Присутствовали и ветераны службы, многие из которых ездили за рулем желтых «Жигулей» и «Уралов», синих «Москвичей».

Коломиец наградил отличившихся инспекторов грамотами и подарками, отметив, что ДПС всегда на передовой.

— По вашей службе, поведению и отношению к людям граждане судят в целом о работе полиции, — сказал начальник УМВД.