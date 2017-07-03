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22:36 (мск), источник: Informburo.kz

Закрытые девять лет назад посты на границе Казахстана и Узбекистана заработали вновь

Закрытые в 2008 году посты на казахстанско-узбекской границе вновь открылись, передаёт МИА «Казинформ». Ещё несколько пунктов будут работать круглосуточно.

Источник: Informburo.kz

На встрече представителей приграничных таможенных органов Казахстана и Узбекистана объявили об открытии пунктов пропуска «Сырдарья» и «Целинный» в Махтааральском районе ЮКО, ускорения процесса оформления товаров и транспортных средств, пересекающих границу в пунктах пропуска, расширения дорог и мостов между пунктами пропуска.

«Казахстанская сторона информировала о принимаемых мерах по развитию пунктов пропуска и сообщила о том, что первоочередными пунктами для развития являются Капланбек, Маржан Конысбаева и Жибек Жолы, продемонстрировала макеты планируемых пунктов пропуска, а также о результатах, которые будут достигнуты в рамках поставленных задач», — рассказал руководитель управления таможенного контроля Сержан Ештаев.

До этого момента пункты пропуска «Казыгурт», «Капланбек» и «Атамекен» работали лишь днём.

Также сообщается, что посты на территории Казахстана будут регулярно обновляться и перейдут на новые технологии: будет ускорен процесс оформления документов на транспорт. К примеру, сейчас на оформление документов подобного характера уходит 38 минут. Новая технология позволит снизить количество затрачиваемого на это времени на 25 минут. Как ожидается, это позволит увеличить поток автомобилей, которые пересекают границу, с 400 до тысячи, то есть 40 тысяч людей в день могут пересечь границу.

15 мая Узбекистан спустя 11 лет открыл два пункта пропуска на границе с Казахстаном «Ок олтин» и «Малик». Пропуск грузов в коммерческих целях через них запрещён.

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