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20:35 (мск), источник: Известия

Названо самое активное поколение российских выпускников

«Известия» подвели итоги ностальгического флешмоба «Мой выпускной». Акция проходила в официальной группе IZ.RU в сети «Одноклассники», а ее главной идеей стало соревнование между поколениями выпускников.

Источник: Известия

По результатам флешмоба выбрано десятилетие-победитель. Наиболее активными участниками с самым большим количеством публикаций стали выпускники 1970-х. Почетные второе и третье места заняли 1960-е и 1980-е.

Участники проекта размещали на личных страницах в социальной сети «Одноклассники» небольшие рассказы о том, как прошел их выпускной, а также загружали фотографии с праздника в альбом официальной группы «Известий». Всего в акции приняли участие свыше 3,7 тыс. человек.

В рамках флешмоба «Известия» вспомнили, как отмечали школьные выпускные при СССР и в современной России, собрав в одном видео традиции празднования пяти поколений старшеклассников.

Во время загрузки произошла ошибка.

О том, к чему стремятся и какие пути выбирают современные выпускники, читайте в специальном проекте «Известий» «Поколение Z».

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