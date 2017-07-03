Названо самое активное поколение российских выпускников

По результатам флешмоба выбрано десятилетие-победитель. Наиболее активными участниками с самым большим количеством публикаций стали выпускники 1970-х. Почетные второе и третье места заняли 1960-е и 1980-е.

Участники проекта размещали на личных страницах в социальной сети «Одноклассники» небольшие рассказы о том, как прошел их выпускной, а также загружали фотографии с праздника в альбом официальной группы «Известий». Всего в акции приняли участие свыше 3,7 тыс. человек.

В рамках флешмоба «Известия» вспомнили, как отмечали школьные выпускные при СССР и в современной России, собрав в одном видео традиции празднования пяти поколений старшеклассников.