Перекрывшим Ленинградское шоссе жителям Клина пообещали включить горячую воду
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Министерство
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Министерство
«Горячей воды в ряде домов Клина нет уже несколько дней. (…) Горячая вода придет в квартиры горожан в течение суток», — сообщили «Интерфаксу» в
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Ранее СМИ сообщили, что в понедельник около 150 жителей Клина перекрыли движение в городе по Ленинградскому шоссе, протестуя
По информации подмосковного МинЖКХ, отключение горячей воды произошло, потому что «газоснабжение котельной, подающей горячее водоснабжение на дома, было приостановлено