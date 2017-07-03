Перекрывшим Ленинградское шоссе жителям Клина пообещали включить горячую воду

«Горячей воды в ряде домов Клина нет уже несколько дней. (…) Горячая вода придет в квартиры горожан в течение суток», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МинЖКХ Московской области со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Мельника.

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В пресс-службе уточнили, что отключение горячего водоснабжения произошло в 33 многоквартирных домах, где проживает почти 4,5 тыс. жителей.

<div id="vk_post_-74941026_16475"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-74941026_16475", -74941026, 16475, 'VeKUd7LAQm58padIOM-JrLnDabI')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник около 150 жителей Клина перекрыли движение в городе по Ленинградскому шоссе, протестуя из-за отсутствия горячей воды.

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