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22:19 (мск), источник: Интерфакс

Перекрывшим Ленинградское шоссе жителям Клина пообещали включить горячую воду

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области обещает в течение суток восстановить горячее водоснабжение в квартирах жителей Клина, которые в понедельник вышли на акцию протеста из-за продолжительного отсутствия воды в их домах.

«Горячей воды в ряде домов Клина нет уже несколько дней. (…) Горячая вода придет в квартиры горожан в течение суток», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МинЖКХ Московской области со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Мельника.

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе уточнили, что отключение горячего водоснабжения произошло в 33 многоквартирных домах, где проживает почти 4,5 тыс. жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее СМИ сообщили, что в понедельник около 150 жителей Клина перекрыли движение в городе по Ленинградскому шоссе, протестуя из-за отсутствия горячей воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации подмосковного МинЖКХ, отключение горячей воды произошло, потому что «газоснабжение котельной, подающей горячее водоснабжение на дома, было приостановлено из-за накопившейся задолженности перед поставщиками ресурсов». В ведомстве пояснили, что владельцы частной котельной не перечисляют средства поставщику услуг, однако с населения платежи продолжают собирать, в результате этого и образовалось задолженность, что привело к отключению горячего водоснабжения.

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