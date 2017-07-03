Более сотни молдаван не могут вернуться с Крита домой из-за поломки самолёта

Пассажиры жалуются, что их бросили в аэропорту без еды и воды.

Туристам пообещали, что их отправят в Молдову этим вечером в 22:00.

Между тем компания перевозчик заявила, что самое главное в подобной ситуации — безопасность пассажиров. Кроме того, представители FlyOne уверяют, что обеспечили людей всем необходимым.