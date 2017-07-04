Воронежцев пригласили на раскопки в Костенки

Образовательная программа «Живая археология» стартует в музее-заповеднике «Костенки» Хохольского района во вторник, 11 июля. Воронежцы смогут посетить места раскопок и понаблюдать за работой археологов, сообщили на сайте музея.



Мероприятия будут проходить в выходные в 10:00 и 11:00, а также в будни в 11:00 — кроме понедельников и последнего вторника июля. Стоимость участия в любой из программ составит 100 рублей для взрослых и 50 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. Летом в выходные дни в музее будут также проводить мастер-классы по живописи каменного века.