ФОТОФАКТ: В Минске состоялся праздничный салют

Основная огневая позиция была расположена в парке 50-летия Победы. Именно здесь состоялось проведение наиболее красочного салюта.

Салют был виден во многих точках города, а в качестве дополнительных позиций были выбраны площадки в районе Новинок, водохранилища Дрозды, микрорайона Восточный в Уручье, пустыря у Чижовского кладбища и аэропорта Минск-1.