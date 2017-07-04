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00:59 (мск), источник: БЕЛТА

ФОТОФАКТ: В Минске состоялся праздничный салют

Праздничный салют, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь, прошел в Минске вечером 3 июля.

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фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Основная огневая позиция была расположена в парке 50-летия Победы. Именно здесь состоялось проведение наиболее красочного салюта.

Салют был виден во многих точках города, а в качестве дополнительных позиций были выбраны площадки в районе Новинок, водохранилища Дрозды, микрорайона Восточный в Уручье, пустыря у Чижовского кладбища и аэропорта Минск-1.

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