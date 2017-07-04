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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

В среду Корабельная Набережная будет перекрыта

На данный период времени будет организован объезд.

В среду, 5 июля, во Владивостоке на Корабельной Набережной в районе мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ» состоится торжественный митинг, посвященный празднованию 90-летия со дня основания организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». После торжественной церемонии будет дан старт международному автопробегу от Владивостока до Севастополя и Минска. В связи с этим 5 июля на Корабельной Набережной будут временно ограничены движение и парковка всех видов транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

С 8 до 13 часов движение и парковка транспортных средств будут ограничены на участке от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения со Светланским переулком.

На данный период времени будет организован объезд от дома № 1 по улице Корабельной Набережной до пересечения с улицей Семеновской.

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