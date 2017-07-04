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03:18 (мск), источник: Вести Иркутск

К ежегодному фестивалю клубники уже готовятся в Байкальске

Гостеприимный июль. Этот летний месяц станет богатым на мероприятия.

Источник: Вести Иркутск

Гостеприимный июль. Этот летний месяц станет богатым на мероприятия.

Помимо огромного пирога для них приготовят и зрелища. Например, конкурс красоты «Мисс Клубника». На горе Соболиной будут не кататься, а устроят барбекю. А в Братске зрителей приглашают на Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде. В них примут участие члены сборной России, победители и призёры международных соревнований, а также любители. Протяжённость трассы — 1,5 км.

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