К ежегодному фестивалю клубники уже готовятся в Байкальске

Гостеприимный июль. Этот летний месяц станет богатым на мероприятия.

Помимо огромного пирога для них приготовят и зрелища. Например, конкурс красоты «Мисс Клубника». На горе Соболиной будут не кататься, а устроят барбекю. А в Братске зрителей приглашают на Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде. В них примут участие члены сборной России, победители и призёры международных соревнований, а также любители. Протяжённость трассы — 1,5 км.