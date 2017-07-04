К ежегодному фестивалю клубники уже готовятся в Байкальске
Гостеприимный июль. Этот летний месяц станет богатым на мероприятия.
Гостеприимный июль. Этот летний месяц станет богатым на мероприятия.
Гостеприимный июль. Этот летний месяц станет богатым на мероприятия.
Помимо огромного пирога для них приготовят и зрелища. Например, конкурс красоты «Мисс Клубника». На горе Соболиной будут не кататься, а устроят барбекю. А в Братске зрителей приглашают на Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде. В них примут участие члены сборной России, победители и призёры международных соревнований, а также любители. Протяжённость трассы — 1,5 км.