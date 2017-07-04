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03:23 (мск), источник: Вести Приморье

В приморской тайге обнаружены останки экипажа советского дальнего бомбардировщика ДБ-3А

В ходе повторной полевой экспедиции в таёжную местность Чугуевского района участники Поискового объединения «АвиаПоиск» и «Поискового движения России» разыскали место катастрофы советского бомбардировщика ДБ-3А. Чтобы добраться до района падения самолёта, поисковикам пришлось преодолеть в одну сторону более 100 км залитых водой и заросших лесных дорог на проходимом грузовике ЗиЛ-157.

Проведённая поисковая разведка позволила установить, что бомбардировщик пропал без вести в период, ориентировочно, до 1943 года, так как опознавательные знаки советских ВВС на крыльях имеют чёрную окантовку. Самолёт во время полёта столкнулся со склоном покрытой лесом сопки, на высоте 934 метра, между тем, как вершина сопки имеет высоту 1191 метр. Скорее всего, причиной стал сильный нисходящий поток, бросивший самолёт на склон горы во время прохождения горного хребта.

В месте удара носовой части самолёта о землю, буквально под корнями выросших за много лет деревьев, были обнаружены сильно обгоревшие и фрагментированные останки лётчика, его пистолет ТТ, штурвал бомбардировщика, приборы кабины, парашютные пряжки и сигнальный пистолет Рдултовского обр. 1930 г. Выше по склону поисковики обнаружили рамку парашютного ранца, а еще выше — чековую скобу. Полоса разброса тела лётчика составила более 10 метров, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «АвиаПоиск». Из-за недостатка времени останки остальных членов экипажа пока не найдены, их поиск будет продолжен в ходе последующих экспедиций.

В настоящее время «АвиаПоиск» готовит запрос в архивы, основываясь на зафиксированных номерах двигателей и самолёта. Есть предварительное предположение, что самолёт мог принадлежать 303-му ДБАП 10-й ВА, базирующемуся на аэродроме Сысоевка. Самолет лежит в направлении к этого аэродрома.

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