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03:33 (мск), источник: ТАСС

Отмывшая именную звезду Трампа на Аллее славы девушка стала объектом порицания в интернете

Широкий общественный резонанс вызвала серия фотографий, где Маккена Гринуальд стирает сделанные маркером оскорбительные надписи на именной звезде Трампа.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Американка Маккена Гринуальд, отчистившая именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) от оскорбительных надписей, стала объектом порицания в интернете. Об этом она рассказала в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

Думаю, что обеим сторонам [сторонникам и ненавистникам Трампа] стоит проявлять больше уважения. Я была просто шокирована тем, какое было проявлено по отношению ко мне неуважение, как мне грубили всего лишь за то, что я отмыла [звезду] президента, который занимает в нашей стране самый высокий пост.

Широкий общественный резонанс вызвала серия фотографий, которые Гринуальд выложила на своей странице в Twitter. По словам энтузиастки, она проходила мимо с друзьями и решила устранить оскорбительные надписи на именной звезде Трампа, сделанные маркером, при помощи влажной салфетки, оказавшейся в ее дамской сумочке. «Вообще, я была удивлена, что никто другой раньше меня не сделал этого, хотя, наверное, это часто происходит», — поделилась американка.

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Трамп был удостоен звезды на Аллее славы в 2007 году за продюсирование популярного реалити-шоу под названием «Ученик» (The Apprentice) на американском канале NBC. В этой программе бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний миллиардера.

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В августе 2015 года Трампа уволили с должности ведущего шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) на NBC, которое схоже по сюжету с оригинальной передачей. Как заявил глава развлекательного направления канала Боб Гринблатт, причиной послужили скандальные высказывания, которые миллиардер неоднократно позволял себе во время президентской кампании.

В апреле 2016 года около 19 тыс. человек из США и других стран подписали петицию с требованием к властям Лос- Анджелеса лишить Трампа именной звезды на Аллее славы. Авторы обращения считали, что республиканец в ходе предвыборной гонки делал слишком много оскорбительных заявлений, чем настроил против себя жителей страны. Из-за этого звезду с его именем, вмонтированную в тротуар Голливудского бульвара, регулярно пачкают или закрашивают краской вандалы.

Аллея славы Голливуда располагается на северо-востоке Лос-Анджелеса. Идея ее создания появилась в 1953 году, а первая звезда была вмонтирована в тротуар 15 августа 1958 года. Ее обладателем стал актер Престон Фостер. Официальная церемония открытия Аллеи состоялась 23 ноября 1960 года.

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