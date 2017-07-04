Отмывшая именную звезду Трампа на Аллее славы девушка стала объектом порицания в интернете
Широкий общественный резонанс вызвала серия фотографий, где Маккена Гринуальд стирает сделанные маркером оскорбительные надписи на именной звезде Трампа.
Широкий общественный резонанс вызвала серия фотографий, где Маккена Гринуальд стирает сделанные маркером оскорбительные надписи на именной звезде Трампа.
ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Американка Маккена Гринуальд, отчистившая именную звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в
Думаю, что обеим сторонам [сторонникам и ненавистникам Трампа] стоит проявлять больше уважения. Я была просто шокирована тем, какое было проявлено по отношению ко мне неуважение, как мне грубили всего лишь за то, что я отмыла [звезду] президента, который занимает в нашей стране самый высокий пост.
Широкий общественный резонанс вызвала серия фотографий, которые Гринуальд выложила на своей странице в Twitter. По словам энтузиастки, она проходила мимо с друзьями и решила устранить оскорбительные надписи на именной звезде Трампа, сделанные маркером, при помощи влажной салфетки, оказавшейся в ее дамской сумочке. «Вообще, я была удивлена, что никто другой раньше меня не сделал этого, хотя, наверное, это часто происходит», — поделилась американка.
Трамп был удостоен звезды на Аллее славы в 2007 году за продюсирование популярного
В августе 2015 года Трампа уволили с должности ведущего шоу «Ученик знаменитости» (The Celebrity Apprentice) на NBC, которое схоже по сюжету с оригинальной передачей. Как заявил глава развлекательного направления канала Боб Гринблатт, причиной послужили скандальные высказывания, которые миллиардер неоднократно позволял себе во время президентской кампании.
В апреле 2016 года около 19 тыс. человек из США и других стран подписали петицию с требованием к властям Лос- Анджелеса лишить Трампа именной звезды на Аллее славы. Авторы обращения считали, что республиканец в ходе предвыборной гонки делал слишком много оскорбительных заявлений, чем настроил против себя жителей страны.
Аллея славы Голливуда располагается на