4 июля на большей части Казахстана сохранится жара
В Мангистауской области сильная, местами очень сильная жара.
В Мангистауской области сильная, местами очень сильная жара.
На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, на севере — туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
На западе и юге республики сохранится жаркая погода без осадков. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В
г. Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер
г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +34+36°С.