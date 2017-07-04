4 июля на большей части Казахстана сохранится жара

На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, на севере — туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

На западе и юге республики сохранится жаркая погода без осадков. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможен град. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, днем Жамбылской областях местами — усиление ветра 15−20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, возможен град, усиление ветра 15−20, днем 15−20, местами порывы 25 м/с. В Павлодарской области местами усиление ветра 15−20 м/с, днем возможен град. В Актюбинской области днем ожидается усиление ветра 18 м/с. В Кызылординской области днем местами-пыльная буря. Днем в Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, местами Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара, в Мангистауской области сильная, местами очень сильная жара. Кызылординской, Южно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Атырауской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

г. Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +20+22°С, днем +34+36°С.