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03:45 (мск), источник: VLADNEWS

Жительницу Владивостока не пустил в квартиру собственный кот

Чтобы попасть в квартиру, пришлось вызывать спецслужбу.

Кот не пустил домой жительницу Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в доме по улице Надибаидзе, 30. Девушка, вернувшись домой, не смогла попасть в собственную квартиру, так как дверь была заблокирована изнутри. Примечателен тот факт, что в квартире проживает только девушка и ее домашний питомец. Соответственно, заблокировать дверь мог только он.

Судя по всему, в прыжке кот задел лапой блокирующую щеколду и запер дверь изнутри. Чтобы попасть в дом девушке потребовалась помощь спецслужбы, занимающейся вскрытием замков. В течение получаса специалисты завершили свою работы, и девушка оказалась в квартире.

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