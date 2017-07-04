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03:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Сабантуй отметят жители Хабаровска

Национальный праздник Сабантуй смогут отметить жители Хабаровска. Он состоится 9 июля на стадионе имени Ленина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу КНОТОК.

Одним из главных событий Сабантуя станет состязание юношей в поясной борьбе куреш. Победитель соревнований получит памятный подарок. Ленту ему повяжет обладательница титула «Мисс Сабантуй — 2017» Анна Григорян. Напомним, девушка выиграла специальный конкурс, который провели в конце июня.

Во время Сабантуя хабаровчане смогут попробовать блюда национальной кухни, посмотреть выступления творческие коллективов из краевой столицы. Гости праздника — музыкальная группа «Казан егэтлэре» из Республики Татарстан.

Мероприятие продлится с 12:00 до 17:00.

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