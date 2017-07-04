Астрономы: Солнцу грозит постоянное снижение активности

Источник: AP 2017

«Последние пики активности Солнца были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным. Будет очень интересно следить за тем, если минимум следующего цикла будет таким же, как в прошлый раз, или он вернется к норме. Даже если это произойдет и этот “штиль” на Солнце будет единичным событием, нам все равно будет интересно узнать то, почему он возник», — рассказывает Ивонна Элсворт (Yvonne Elsworth) из университета Бирмингема (Великобритания).

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Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности — от максимума до максимума — длится примерно 11 лет. В годы активного Солнца усиливаются и учащаются магнитные бури, которые могут вызывать как технические проблемы, так и недомогания у людей, чаще наблюдаются полярные сияния. Как объясняют ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого «Великого солнечного максимума», в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы. Однако нынешний 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым, и одно время астрономы опасались того, что светило впадает в «спячку», однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения. Элсворт и ее коллеги нашли первые свидетельства того, что внутри Солнца могут происходить фундаментальные изменения в том, как работает его магнитное поле, порождающее пятна и вспышки активности, изучая данные по «солнцетрясениям», которые бирмингемская обсерватория BiSON собирала с 1985 года по нынешний день.

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