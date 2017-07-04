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05:54 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы: Солнцу грозит постоянное снижение активности

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Наблюдения за «солнцетрясениями» показывают, что уровень магнитной активности в недрах Солнца в последние годы заметно снизился и достиг рекордно низких значений, указывающих на потенциально необратимые изменения в работе его недр, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

Источник: AP 2017

«Последние пики активности Солнца были рекордно низкими, и в ходе текущего цикла его минимум был необычно длинным. Будет очень интересно следить за тем, если минимум следующего цикла будет таким же, как в прошлый раз, или он вернется к норме. Даже если это произойдет и этот “штиль” на Солнце будет единичным событием, нам все равно будет интересно узнать то, почему он возник», — рассказывает Ивонна Элсворт (Yvonne Elsworth) из университета Бирмингема (Великобритания).

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Солнечная активность определяется по количеству пятен и вспышек на Солнце, связанных с изменениями магнитного поля светила. Цикл солнечной активности — от максимума до максимума — длится примерно 11 лет. В годы активного Солнца усиливаются и учащаются магнитные бури, которые могут вызывать как технические проблемы, так и недомогания у людей, чаще наблюдаются полярные сияния.

Как объясняют ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого «Великого солнечного максимума», в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы. Однако нынешний 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым, и одно время астрономы опасались того, что светило впадает в «спячку», однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения.

Элсворт и ее коллеги нашли первые свидетельства того, что внутри Солнца могут происходить фундаментальные изменения в том, как работает его магнитное поле, порождающее пятна и вспышки активности, изучая данные по «солнцетрясениям», которые бирмингемская обсерватория BiSON собирала с 1985 года по нынешний день.

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За этот период, как рассказывают ученые, три цикла солнечной активности сменили друг друга, один из которых, 22-ой, был «нормальным», а два последних — неожиданно слабыми. Наблюдая за тем, как акустические волны, порождаемые процессами в верхних слоях Солнца, распространяются по его недрам, ученые пытались понять, поменялся ли характер работы магнитных полей в его недрах и манера движения потоков плазмы, порождающих эти поля.

Как показали эти наблюдения, в недрах Солнца действительно происходит что-то непонятное, следы чего не исчезали полностью с началом каждого нового солнечного цикла. К примеру, снимки и данные с BiSON показывают, что толщина слоя, где рождаются приповерхностные магнитные поля, с каждым новым циклом уменьшалась, что повлияло на поведение пятен на поверхности светила.

Кроме того, изменилось и то, как движется поверхность Солнца — в последние два цикла вращение светила замедлилось в его приполярных регионах, расположенных в районе 60 параллели южной и северной широты.

Почему это произошло, астрономы пока не знают, как и того, будет ли это продолжаться в ходе следующего цикла активности, который начнется через два года, в 2019 году. Сейчас число пятен на Солнце постепенно падает, и ученые ожидают, что их число опять может достичь рекордно малых значений.

Если тренды 24 цикла повторятся, то тогда, как считает Элсворт и ее коллеги, вполне возможно наступление некого аналога Маундеровского минимума, периода аномального спокойствия на Солнце в 1645—1715 годах, с существованием которого связывают длительный период похолодания климата в начале Нового времени.

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