Количество пострадавших от укусов клещей в Приангарье уменьшилось

По данным мониторинга в Иркутской области снизилось количество обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю в Приангарье зарегистрировано 619 пострадавших от укусов клещей. С начала сезона клещевой активности на территории региона зарегистрировано 11738 обращений по поводу присасывания клещей. За аналогичный период 2016 года — 11175.

Всего с начала сезона лабораторно подтвержден диагноз клещевой вирусный энцефалит у 21 человека, клещевой боррелиоз — у 25 человек, клещевой рикетсиоз — у 21.