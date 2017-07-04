Более 450 домов Первомайского района Владивостока остались без электроэнергии из-за аварии
Сотрудники МУПВ ВПЭС проводят восстановительные работы.
Сотрудники МУПВ ВПЭС проводят восстановительные работы.
Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.
Более 450 домов Первомайского района Владивостока остались без электроэнергии сегодня, 4 июля,
Также ВПЭС проводит плановые мероприятия в системе электроснабжения, поэтому отключения электричества ожидаются в течение дня с 9.00 до 17.00 в 103 домах. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.