Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Любовный треугольник и большое сердце: история пациента с загадочной болезнью
Уволена сотрудница Минздрава, критиковавшая помощь тяжелобольной
Один день из жизни мамы семерых детей
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Григорьев-Аполлонов показал, в каких условиях жил Олег Яковлев
Максим Фадеев о ситуации с "пьяным" мальчиком
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
Новейший истребитель РФ впервые попал на камеру в Сирии – СМИ
«Враг не успеет понять»: СМИ о зависающей бомбе РФ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
8ДТП в Баварии
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
04:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Более 450 домов Первомайского района Владивостока остались без электроэнергии из-за аварии

Сотрудники МУПВ ВПЭС проводят восстановительные работы.

Владивосток, 4 июля, PrimaMedia.

Более 450 домов Первомайского района Владивостока остались без электроэнергии сегодня, 4 июля, из-за аварии на сети. Кроме того, на мысе Чуркин не работают светофоры. Сотрудники МУПВ ВПЭС проводят восстановительные работы, закончить которые планируют в ближайшие часы, сообщили ИА PrimaMedia специалисты муниципального предприятия.

Также ВПЭС проводит плановые мероприятия в системе электроснабжения, поэтому отключения электричества ожидаются в течение дня с 9.00 до 17.00 в 103 домах. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Приморская библиотека им. Горького посвятит вечер Борису Пастернаку
Северная Корея запустила баллистическую ракету
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Порог задолженности для запрета на выезд увеличат до 30 тыс руб.
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как выбрать загородный дом для пенсионера?
Губернатору Петербурга предложили начать снос хрущевок
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь