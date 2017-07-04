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05:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский цирк отремонтируют к Универсиаде-2019

На ремонт цирк закроется в 2018 году.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске обсудили проект капитального ремонта цирка. Как сообщает пресс-служба мэрии, в совещании, которое состоялось 3 июля, приняли участие мэр Эдхам Акбулатов, гендиректор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов и специалисты АО «Гражданпроект».

Стоит отметить, что за 46 лет существования цирк ни разу не ремонтировался. В рамках проекта реконструкции предполагается увеличить площадь вестибюля, количество мест для зрителей, а также предусмотреть детскую игровую зону и кафе. Кроме того, планируется установка современной акустической системы и постановочного освещения.

На совещании стало известно, что обновленный цирк будет готов к Универсиаде-2019. Как отметил Эдхам Акбулатов, новую жизнь получит не только здание, но и прилегающая к нему территория со сквером. В этом году планируется выполнить проект благоустройства сквера, который будет соответствовать облику обновленного цирка.

«Красноярский цирк по праву является доминантой правобережья. В ходе его реконструкции он должен стать более комфортным и современным, точкой притяжения всех красноярцев и гостей города. При этом новую жизнь получит и прилегающая к цирку территория, и сквер. Таким образом, будет сформировано единое общественное пространство. Диссонанса быть не должно. Необходимо создать общественное пространство в едином стиле. Конкурс на работы по благоустройству сквера планируется объявить уже в следующем году», — отметил Акбулатов на совещании.

Завершить работу над проектно-сметной документацией реконструкции цирка и получить заключение госэкспертизы власти планируют в этом году. Таким образом, на ремонт цирк закроют в 2018 году. Стоимость всех работ оценивается примерно в 600 млн рублей.

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