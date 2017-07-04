В посёлке Стрелка погорельцы штурмовали местную администрацию

В посёлке Стрелка полностью выгорели 34 дома. Без крова остались 68 семей. Виновника пожара до сих пор не установили. Сейчас кто-то из погорельцев живёт у родственников, кто-то ютится в пункте временного пребывания — в детском саду. На пепелище территорию почти полностью очистили и о страшном пожаре напоминают только обгоревшие стволы деревьев. Новую площадку строительства домов для погорельцев определили напротив, но здесь до сих пор пустырь. Напомним, ввести дома в эксплуатацию должны в уже начале сентября.



Но спустя 40 дней после огненного шторма пострадавшие не видят никаких сдвигов. К тому же, площадка, на которой собираются развернуть строительство — это кладбище древесных отходов, и жить здесь, уверяют погорельцы, будет невозможно из-за ужасного запаха и грибка. В отчаянии люди берут штурмом местную администрацию.



«Понятно, бумаги, деньги — всё это движения, но людям хоть какую-то информацию надо давать. 40 дней ходим вокруг администрации, друг с другом судачим», — говорит погорелец Евгений Семёнов.



Глава Лесосибирска успокаивает: к возведению домов приступят в ближайшие дни. «Первый этап — начали копать водопровод, повезли кольца и трубы. Начнём уже разворачивать строительство, ждём, что в начале недели приедет буровая установка и начнётся закладка фундаментов под дома», — сообщил глава администрации Лесосибирска Андрей Хохряков.



Однако не все погорельцы согласны на получение социального жилья. Многие хотят восстановить право частной собственности и жить в своих, приватизированных домах. «Только по заявке правительства края правительство России из резервного фонда по ГО и ЧС выделяет средства для восстановления частной собственности, но по какой-то причине правительство края не хочет или что, я понять не могу», — сетует погорелец Олег Тумашков.



На этот вопрос люди не могут добиться ответа ни от местной, ни от краевой власти. За правдой даже обратились к президенту.





Екатерина МАЗАЛЬКОВА



