В Омской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Омский гидрометеоцентр предупредил о серьезном ухудшении погоды 4 июля. В Омской области ожидаются гроза, сильный шквалистый ветер до 18−23 метров в секунду, сильный дождь и град.

Как предупреждает ГУ МЧС по Омской области, из-за непогоды могут возникнуть различные ЧС.

Так, из-за мощных порывов ветра могут возникнуть пожары или аварии на объектах энергетики, дожди могут спровоцировать повышение уровня реки, как следствие, пониженные участки местности может подтопить. Также из-за дождей и образовавшихся подтоплений на дорогах возможны пробки и ДТП. Предстоящая непогода способна повредить объекты энергетики и связи, крыши зданий, нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, в такую погоду возможны и различные травмы.

Спасатели рекомендуют переждать порывы ветра в помещении, но не прятаться под деревьями, балконами, рекламными щитами — их, наоборот, следует избегать, как и других металлических конструкций, способных рухнуть.