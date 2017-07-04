Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Как недосып влияет на мозг
«Как гром среди ясного неба»: Машкова не пустили в Одессу
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Более 2 тысяч бойцов ВДВ подняли по тревоге
Лето смыло дождем: какие убытки приносит непогодаЖители Москвы и области все выходные ощущали на себе последствия тропического ливня, который обрушился на столицу в пятницу
Терпение закончилось: зачем Си Цзиньпин едет к Путину - СМИ
Раскрыта причина экстремальных ливней на планете
C 1 июля российским семьям станет проще купить машину
Илон Маск начал строить тоннель под Лос-Анджелесом
Кремль убежден в свержении Путина и строит ядерные бункеры – СМИ
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
До России дошел модный тренд, который всех возмущает (фото)
В Киеве рассказали об эко катастрофе, которая коснется РФ и ДНР
Новый истребитель РФ попал на камеру в Сирии – СМИ
В Москве построят два новых железнодорожных вокзала
Как правильно разместить вещи в маленькой спальне
Фоторепортажи
21Открытие Московского международного кинофестиваля
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
07:29 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение

Несмотря на грозы и ветра, температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до +28.

Омский гидрометеоцентр предупредил о серьезном ухудшении погоды 4 июля. В Омской области ожидаются гроза, сильный шквалистый ветер до 18−23 метров в секунду, сильный дождь и град.

Как предупреждает ГУ МЧС по Омской области, из-за непогоды могут возникнуть различные ЧС.

Так, из-за мощных порывов ветра могут возникнуть пожары или аварии на объектах энергетики, дожди могут спровоцировать повышение уровня реки, как следствие, пониженные участки местности может подтопить. Также из-за дождей и образовавшихся подтоплений на дорогах возможны пробки и ДТП. Предстоящая непогода способна повредить объекты энергетики и связи, крыши зданий, нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, в такую погоду возможны и различные травмы.

Спасатели рекомендуют переждать порывы ветра в помещении, но не прятаться под деревьями, балконами, рекламными щитами — их, наоборот, следует избегать, как и других металлических конструкций, способных рухнуть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+28°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
62 %
повышенная
3 м/с
легкий ветер
Назаров рассказал китайцам в Маньчжурии об омских предприятиях и бизнес-инкубаторах
Северная Корея запустила баллистическую ракету
«ЕР» намерена поднять статус общественников в глазах населения
«Россия в плену у своих демонов»: СМИ — о Кубке конфедераций
Госдума увеличит порог задолженности для запрета на выезд
Банкоматы, терминалы и интернет-магазины перешли на карты «Мир»
Assoсiated Press попросило суд отклонить иск Дерипаски о клевете
В РФ увеличили список документов, позволяющих покупать алкоголь
Спорт
Станислав Черчесов: Акинфеев? Виноватых никогда не ищем Главный тренер сборной России в эксклюзивном интервью подвел итоги Кубка конфедераций-2017
Авто
Появилась «скругленная» версия «Гелендевагена» (видео) Необычный проект, созданный тюнинг-ателье ARES Performance, многие приняли за новое поколение G-класса
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон» Актер присоединился к команде популярного комедийного сериала СТС
Недвижимость
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Россию застроят арендными домами
Стало известно, когда можно не платить за услуги ЖКХ
Леди
8 моделей летних платьев от российских дизайнеров По какому бы сценарию ни разворачивалось ваше лето и какие бы планы вы ни строили, в нашем обзоре — платья от классных российских дизайнеров для любой ситуации.
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков скоро станут родителями Певица находится на пятом месяце беременности.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь