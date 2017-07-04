В Омской области на сегодня объявлено штормовое предупреждение
Несмотря на грозы и ветра, температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до +28.
Несмотря на грозы и ветра, температура воздуха, согласно прогнозам синоптиков, поднимется до +28.
Омский гидрометеоцентр предупредил о серьезном ухудшении погоды 4 июля. В Омской области ожидаются гроза, сильный шквалистый ветер до 18−23 метров в секунду, сильный дождь и град.
Как предупреждает ГУ МЧС по Омской области,
Так,
Спасатели рекомендуют переждать порывы ветра в помещении, но не прятаться под деревьями, балконами, рекламными щитами — их, наоборот, следует избегать, как и других металлических конструкций, способных рухнуть.