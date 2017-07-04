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06:04 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье выпущен первый электронный «больничный»

В Приморском крае оформлен первый электронный листок нетрудоспособности. Эксперимент в тестовом режиме прошел успешно.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, медицинское учреждение из г. Артема через специальный программный модуль направило на шлюз Фонда социального страхования электронный больничный лист, специалист ФСС увидел его в информационной системе. Пока у электронного документа стоит статус «Открыт» его может видеть только лечебное учреждение и Фонд социального страхования. После закрытия листка он появится в личном кабинете работодателя и работника на портале cabinets.fss.ru, где они смогут отследить процесс прохождения листка нетрудоспособности от стадии его оформления до оплаты. Воспользоваться личным электронным кабинетом можно после регистрации на портале www.gosuslugi.ru.

Напомним, 1 июля вступил в силу федеральный закон № 86-ФЗ от 01.05.2017, который предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде, при этом бумажная форма также действует и будет при необходимости использоваться медицинскими учреждениями.

В 2016 году в Приморском крае выдано около 450 тысяч листков нетрудоспособности, в целом работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней. Для их оплаты Фонд социального страхования направил более 3,6 миллиардов рублей.

Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно ознакомиться на сайте www.r25.fss.ru.

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