В Приморье выпущен первый электронный «больничный»
В Приморском крае оформлен первый электронный листок нетрудоспособности. Эксперимент в тестовом режиме прошел успешно.
В Приморском крае оформлен первый электронный листок нетрудоспособности. Эксперимент в тестовом режиме прошел успешно.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Напомним, 1 июля вступил в силу федеральный закон № 86-ФЗ от 01.05.2017, который предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде, при этом бумажная форма также действует и будет при необходимости использоваться медицинскими учреждениями.
В 2016 году в Приморском крае выдано около 450 тысяч листков нетрудоспособности, в целом работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней. Для их оплаты Фонд социального страхования направил более 3,6 миллиардов рублей.
Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно ознакомиться на сайте www.r25.fss.ru.