Приангарье попросит у Москвы помощи для включения КБЖД в список ЮНЭСКО

Такое решение принято 3 июля 2017 года по итогам круглого стола в рамках выездного заседания Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ в Иркутске. Как заметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко, КБЖД является уникальным научно-техническим объектом XX века, который привлекает колоссальное количество туристов со всего мира.

В комплекс КБЖД входит 760 объектов, в том числе 556 тоннелей и галерей, 248 водопропускных сооружений, 268 подпорных стенок, 172 памятника архитектуры, 16 памятников археологии, 46 ландшафтных памятников.

В 2016 году Министерство культуры Российской Федерации одобрило предложение правительства Иркутской области по включению КБЖД в перечень особо ценных объектов культурного наследия и в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы попасть в эти списки, необходимо провести некоторые мероприятия и подготовить документы, которые предусмотрены законодательством в сфере государственной охраны объектов культурного наследия. На это требуются дополнительные средства, но сейчас финансирование этих мероприятий за счет ОАО «РЖД», которое является пользователем КБЖД, а также Слюдянского района и Иркутской области невозможно из-за сложной экономической ситуации. Поэтому регион намерен просить помощи федерации.

Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов отметил, что в России есть программа, в рамках которой регионам оказывают поддержку на содержание объектов культурного наследия. Согласно этой программе, деньги выделяют только на разработку проектно-сметной документации и реставрацию. Поэтому либо регион сам должен финансировать подготовку документов для ЮНЕСКО, либо законодательство в этом вопросе необходимо менять.

Участники круглого стола отметили, что, попав в список ЮНЕСКО, КБЖД сможет претендовать на получение финансирования на реставрацию. Однако в ходе дискуссии выяснилось, что это финансирование выделяют только странам, в которых нет финансовой стабильности. Например, такую помощь оказали Сирии на восстановление античных памятников в Пальмире, которые были разрушены террористами.