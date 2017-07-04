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07:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сотовая связь появится в отдаленных поселках Красноярского края к 2020 году

На эти нужды в Красноярском крае потратят 259,1 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае стартовала программа «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и отдаленных населенных пунктах», рассчитанная на 3 года. В рамках проекта планируется обеспечить труднодоступные поселения интернетом и сотовой связью. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Чтобы реализовать программу, планируется направить 259,1 млн рублей из краевого бюджета. При этом 50 млн рублей будут перечислены уже в 2017 году, 96,8 млн рублей — в 2018 году и 112,3 млн рублей — в 2019 году.

Согласно программе, сотовой связью будут обеспечены 34 населенных пункта, а 156 — доступом к Интернету. Уже в этом году жители 5 деревень могут воспользоваться мобильными телефонами. При выборе населенных пунктов (участников программы) отмечалось не только количество жителей, но и наличие социальной инфраструктуры.

Планируется, что муниципальным образованиям будут выделяться субсидии на создание условий для организации услуг связи. Там, где возможно воспользоваться существующими сетями, будут строиться специальные антенны и мачты. Пункты, в которых такая возможность отсутствует, будут подключаться по спутниковым каналам с установкой станции беспроводного широкополосного доступа.

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