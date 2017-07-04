Глава МЧС потребовал обеспечить безопасность турмаршрутов на Байкале

Глава МЧС Владимир Пучков на селекторном совещании в ведомстве потребовал обеспечить безопасность туристических маршрутов в горах Северного Кавказа и у озера Байкал. Он попросил подчиненных продолжать профилактическую работу с детьми: им среди прочего необходимо рассказывать о правилах безопасности на воде. Министр отметил, что информация должна доводиться до детей в игровой доступной форме, а не сухим языком, не интересным ребенку, и попросил сотрудничать в этом с психологами. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Обеспечьте безопасность всех туристических маршрутов, которые в этом году загружены в полтора раза больше, чем в предыдущем. Каждый турист должен знать все правила пожарной безопасности и неукоснительно выполнять требования всех нормативных документов», — сказал Владимир Пучков.

Глава чрезвычайного ведомства подчеркнул, что на особом контроле находится обеспечение безопасности детского отдыха на водных объектах, а также на профилактическую работу с подрастающим поколением.

«С учетом накопленного опыта превентивные мероприятия по работе с детьми должны быть продолжены. Отдельно хочу сказать, что информация должна доводиться до детей в игровой, доступной форме, а не сухим языком, не интересным ребенку. Прошу к этому подключить психологов», — сказал Пучков.

При этом министр добавил, что персонал в детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей, туристических группах должен совершенствоваться в вопросах по безопасному поведению на воде, а также спасения и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, примерно 1,5 млн человек посетят Иркутскую область летом текущего года. По прогнозным данным, въездной туризм сохранит показатели 2014−2016 годов.