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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в храмах будут молиться о прекращении дождя

Священнослужители уверены — этим летом нам остается только надеяться на божественные силы.

Погода в этом году суровая: уже распрощались с июнем, на календаре пестреет июль, а лета мы еще и не пробовали! Пляжи пустуют — там разве что рыбаки скучают с удочками, а на улицу страшно высунуть нос, не прихватив с собой зонтик и куртку.

— Откуда берется столько воды?! Прорвало вселенский водопровод? — грустно шутит народ в интернете.

А тут еще синоптики со своими прогнозами — мол, лета не ждите. Скорее всего, не придет оно совсем. Дожди нас будут поливать как минимум до конца недели. И дальше — ничего хорошего. Если, конечно, высшие силы не вмешаются….

Тем временем митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон рекомендовал настоятелям всех храмов республики молиться о прекращении дождя. Официальное распоряжение епископа опубликовано на сайте Уфимской епархии.

— Текст молитвы несложный, любой человек может понять его смысл и прочитать вместе с батюшкой в церкви, после утренней божественной литургии, — пояснил отец Евгений, настоятель Сергиевского кафедрального собора Уфы.

Есть специальное «молебное пение во время безведрия», которое положено читать во время непрекращающихся ливней. Кстати, еще есть молитва, напротив, призывающая высшие силы пролить дождь на землю во время засухи.

КСТАТИ.

Каким будет июль?

— По сведению Гидрометцентра России в июле на территории республики среднемесячная температура воздуха и количество осадков ожидаются близкими к среднемноголетним значениям, — сообщает Башгидромет.

Однако в самом Росгидрометцентре отметили, что с 60-процентной вероятностью в июле будет жарче, чем обычно, а ливни, наконец, прекратятся. Как говорится — с божьей помощью….

ТЕКСТ МОЛИТВЫ.

Молитва во время многодневных проливных дождей.

Со умилением вся колена преклонше, Господу помолимся. Господи помилуй (3 раза), Опустившись на колена читать следующее: Владыко Господи Боже наш, древле ревнителя Илию пророка твоего мольбу послушавый, и еже на время дождь удержати изволивый: и ныне человеколюбивый Творче, и милостивый Господи, призри и на нас смиренных и недостойных рабов Твоих смиренныя мольбы, и яко щедр презри наша прегрешения, и умолен быв от самаго Твоего человеколюбия, подаждь ведро достоянию Твоему, и солнце просвети на требующыя и просящыя от Тебе милости: возвесели лице земли нищих ради людей Твоих, младенец же и скот и иных всех животных, ихже насыщаеши Твоим благоволением, и даеши пищу им во благо время. Ей, Господи Боже наш, не отрини вотще мольбу нашу, ниже посрами нас от чаяния нашего, но пощади нас по милости Твоей, и посети щедротами Твоими: исчезают бо всуе дние наши, и оскудевает в болезни живот наш: не погуби убо нас беззаконий ради наших, имиже негодование в ярость Твою на себе привлекохом: но сотвори с нами по тихости Твоей, и по множеству милости Твоея се бо душею сокрушенною, и духом смиренным пред Тобою припадаем, и яко раби непотребни, паче же большия казни достойни, в покаянии умиленно Тебе вопием: согрешихом и беззаконовахом, и прегрешихом во всем, заповеди Твоя преступающе, и сего ради вся, яже наводиши на ны, истиною и судом наводиши: но не до конца тлению, гладу же и погибели предаждь нас, ниже да потопит нас буря водная: но во гневе милости помяни, и туне щедрот Твоих ради умилостивися, и твое создание и дело рук Твоих яко благ помилуй, и от всякаго зла скоро избави.

ВозгласТвое бо есть, еже миловати и спасати нас Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Помилуй нас Боже по велицей милости Твоей: Собираяй воды во облацех от конец земных, поведением Твоим удержи я, и пусти ведро на земли, со умилением молимтеся всещедрый Владыко, услыши и милостивно помилуй. Призываяй воду морскую, и сию паки всемогущею силою твоею удержати могий, и просветити поднебесную, в покаянии молимтися всемилостиво Господи, услыши и человеколюбно помилуй. Ведро вольное пусти Господи, на земли, и от истления скоро избави нас, болезненным сердцем молимтися, услыши и щедротно помилуй. Посещаяй землю, и умножаяй жита ея: прозябаяй же пажить скотом, и траву на службу человеком: помилуй человеки и скоты, и запрети безгодному дождевному лиянию, солнцу же благовременно возсияти на земли, и умножати плоды ея повели: молимтися благоутробне Господи, услыши и яко благ помилуй. Яко очи раб в руку господий своих, тако очи наши к тебе Боже наш верою взирают, дондеже ущедриши ны: темже не погуби нас безмерною мокротою: но милостивно призри на ны ведром, и щедротно помилуй. Осияваяй солнце на злыя и благия, и подавая ведро, и росу благоплодоносну, и благодарственныя воздухи на пользу созданию Твоему, не яростию Твоею накажи нас: но милостивно умножи семена земная и плоды ея, в покаянии молимтися, человеколюбче Господи, услыши и яко щедр помилуй. Не помяни беззаконий наших Владыко, аще бо беззакония назриши, никто же постоит пред Тобою: но скоро да предворят ны щедроты Твоя Господи, яко обнищахом зело: да не растлит нас безведрие, и до конца да не погубит, молимтися: скоро услыши и милостивно помилуй. Аминь.

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