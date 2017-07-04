Пермские приставы арестовали самокат должника-алиментщика

Мужчина несколько месяцев уклонялся от исполнения решения суда и задолжал 90 тыс. рублей. Вызванный для объяснений он приехал на прием к судебному приставу-исполнителю на самокате, на котором вкатился в кабинет.

«Оставлять самокат на улице мужчина опасался, поэтому в кабинет должностного лица он не зашел, а буквально вкатился. Так как алиментщик не изъявил желания погасить имеющийся долг, судебный пристав наложил арест на принадлежащее ему средство передвижения», — уточнили в пресс-службе пермского краевого УФССП.

У должника возможность самостоятельно реализовать самокат и вырученными средствами погасить часть долга. Однако приставы не исключают, что вариант подарить самокат своему 13-летнему сыну и договориться с бывшей супругой о добровольном содержании ребенка был бы лучше.