Пермские приставы арестовали самокат должника-алиментщика
ПЕРМЬ, 4 июля, ФедералПресс. 39-летний житель Перми, приехав в Мотовилихинский отдел судебных приставов на самокате, лишился своего транспортного средства.
ПЕРМЬ, 4 июля, ФедералПресс. 39-летний житель Перми, приехав в Мотовилихинский отдел судебных приставов на самокате, лишился своего транспортного средства.
Мужчина несколько месяцев уклонялся от исполнения решения суда и задолжал 90 тыс. рублей. Вызванный для объяснений он приехал на прием к судебному
«Оставлять самокат на улице мужчина опасался, поэтому в кабинет должностного лица он не зашел, а буквально вкатился. Так как алиментщик не изъявил желания погасить имеющийся долг, судебный пристав наложил арест на принадлежащее ему средство передвижения», — уточнили в
У должника возможность самостоятельно реализовать самокат и вырученными средствами погасить часть долга. Однако приставы не исключают, что вариант подарить самокат своему 13-летнему сыну и договориться с бывшей супругой о добровольном содержании ребенка был бы лучше.