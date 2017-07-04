4 июля в Пермском крае пройдут сильные дожди с грозами
По данным Пермского гидрометцентра во вторник, 4 июля, в регионе сохраняется угрозы сильных дождей с грозами. Порывы ветра достигнуть до 20м/с.
По данным Пермского гидрометцентра во вторник, 4 июля, в регионе сохраняется угрозы сильных дождей с грозами. Порывы ветра достигнуть до 20м/с.
Также ночью и утром синоптики прогнозировали вероятность тумана. Пешеходам рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.