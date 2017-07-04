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09:05 (мск), источник: Новости Перми

4 июля в Пермском крае пройдут сильные дожди с грозами

По данным Пермского гидрометцентра во вторник, 4 июля, в регионе сохраняется угрозы сильных дождей с грозами. Порывы ветра достигнуть до 20м/с.

Также ночью и утром синоптики прогнозировали вероятность тумана. Пешеходам рекомендуют не находиться рядом с линиями электропередач, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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