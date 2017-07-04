Метеорологи КФУ отменили свой прогноз о жарком июле в Татарстане

В июне метеоролог, ссылаясь на Гидрометцентр России, говорил, что «температура в июле будет выше нормы», сейчас ожидается, что «температурный режим на территории Татарстана ожидается в пределах нормы (около 20 градусов тепла и порядка 60−70 мм осадков)».

— Отдельные дни в июле могут быть и жаркими, и прохладными, — отмечается в сообщении.

Август ожидается «в пределах климатической нормы (около 17 градусов тепла, а осадки порядка 50−60 мм)».

Напомним, неделю назад в Гидрометцентре РТ сообщили, что с учетом данных о температуре в республике уже довольно давно наступило лето, просто сейчас оно довольно прохладное.

«Конечно, лето уже наступило, просто прохладное, температурный фон умеренный. О каких-то очень высоких температурах говорит не приходится, не те условия для прогрева. Сейчас у нас преобладают западные и северо-западные процессы, поэтому температурный фон пониженный и только постепенно приближается к норме», — говорила начальник отдела метеорологических прогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.