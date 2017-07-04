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17:52 (мск), источник: Prokazan.ru

Метеорологи КФУ отменили свой прогноз о жарком июле в Татарстане

В КФУ изменили свой прогноз о жарком июле, который ожидает жителей Татарстана, по обновленному прогнозу температура во втором месяце лета будет «в пределах нормы». Об этом сообщается на сайте вуза со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева.

В июне метеоролог, ссылаясь на Гидрометцентр России, говорил, что «температура в июле будет выше нормы», сейчас ожидается, что «температурный режим на территории Татарстана ожидается в пределах нормы (около 20 градусов тепла и порядка 60−70 мм осадков)».

 — Отдельные дни в июле могут быть и жаркими, и прохладными, — отмечается в сообщении.

Август ожидается «в пределах климатической нормы (около 17 градусов тепла, а осадки порядка 50−60 мм)».

Напомним, неделю назад в Гидрометцентре РТ сообщили, что с учетом данных о температуре в республике уже довольно давно наступило лето, просто сейчас оно довольно прохладное.

«Конечно, лето уже наступило, просто прохладное, температурный фон умеренный. О каких-то очень высоких температурах говорит не приходится, не те условия для прогрева. Сейчас у нас преобладают западные и северо-западные процессы, поэтому температурный фон пониженный и только постепенно приближается к норме», — говорила начальник отдела метеорологических прогнозов Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ Ирина Трущина.

К слову, год-аналог нынешнему — 1978-й, в 1969 году май и июнь были еще холоднее, чем в 2017-м.

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