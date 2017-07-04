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09:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Свидетелей по делу хабаровских живодерок приходится уговаривать идти на заседание

Суд продолжает заслушивать показания по жестокому обращению с животными.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 4 июля, AmurMedia.

Участники процесса по хабаровским живодеркам все чаще стали не являться на заседание. Причины отсутствия свидетелей уточняются, сообщили корр. ИА AmurMedia в суде Индустриального района.

Ранее агентство сообщало, что необходимость наказания для живодерок стала темой для дискуссии среди свидетелей по делу. Сомнения в актуальности дела возникли у свидетелей защиты.

На очередном заседании по делу живодерок, который состоялся в Индустриальном районном суде Хабаровска, прошел допрос новых свидетелей. Как сообщили в суде, заслушивались показания по жестокому обращению с животными. В этот раз в зал судебных заседаний вызвали трех молодых людей — двух девушек и одного юношу.

— Обнаружила на интернет-ресурсе их издевательства. Как неравнодушный гражданин, пошла и написала заявление, — лаконично сообщила одна из свидетельниц, оказавшаяся наиболее словоохотливой. Вторая девушка отказалась говорить с прессой.

Нужно отметить, что из трех вызванных свидетелей самым нервным оказался молодой человек, постоянно ходивший с места на место.

— Живодерок до всей этой ситуации лично не знал. Все, — коротко и нервно сообщил юноша.

Нужно заметить, что с официальными органами в последнее время свидетели по делу о живодерках также сотрудничают не очень охотно.

— Сами они на процесс не приходят. Им направляют повестки, а они не являются. Почему — надо у них спрашивать, — рассказали в суде.

По мнению хабаровской зоозащитницы Натальи Коваленко, люди просто растеряли тот настрой, который был раньше.

— Прошло уже много времени, больше чем полгода. Люди просто охладели. Никто не боится мести какой-то, просто живодерки больше не кажутся важным каким-то поводом, — поделилась Наталья Коваленко.

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