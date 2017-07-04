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10:47 (мск), источник: Volga News

Театр оперы и балета закроет сезон оперой «Князь Игорь»

В Самарском театре оперы и балета 86-й сезон завершится 9 июля оперой Бородина «Князь Игорь». За этот сезон в репертуаре театра появились новые постановки — оперетта «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или квартирный вопрос их испортил» на музыку Шостаковича и концертная программа Grande Operetta.

Театр показал 206 спектаклей, которые посмотрели около 120 тыс. зрителей. За сезон прошли три фестиваля — ставшие традиционными Фестиваль классического балета им. Шелест и Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу». В апреле прошел Весенний фестиваль оперного искусства с участием звезд мировой сцены.

87-й театральный сезон откроется 2 сентября балетом Чайковского «Лебединое озеро». Первым оперным спектаклем будет «Аида» (13 сентября). Малая сцена откроется 20 сентября спектаклем «Волшебная флейта». Кроме того, на первую половину сезона запланированы две премьеры.

Одним из важнейших событий 86-го театрального сезона стала очередная номинация театра на Национальную театральную премию «Золотая Маска». Опера «Леди Макбет Мценского уезда» была включена в шорт-лист премии в пяти номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль». Спектакль был показан 22 февраля в Москве на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Насыщенный сезон Самарского театра оперы и балета завершится 9 июля оперой Бородина «Князь Игорь». Партии исполнят: Игорь Святославович — Василий Святкин, Ярославна — Татьяна Гайворонская, Князь Галицкий — Ренат Латыпов, Владимир Игоревич — Анатолий Невдах, Кончак — Андрей Антонов, Кончаковна — Наталья Дикусарова. Дирижирует оперой Евгений Хохлов.

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