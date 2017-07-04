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10:44 (мск), источник: РИА Крым

В ближайшие часы Симферополь накроют гроза, град и шквальный ветер

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости (Крым). Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о резком ухудшении погоды в Симферополе в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на крымский гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−3 часа и до конца 4 июля в Симферополе ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

В этой связи МЧС просит крымчан соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре.

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