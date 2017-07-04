В ближайшие часы Симферополь накроют гроза, град и шквальный ветер

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1−3 часа и до конца 4 июля в Симферополе ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

В этой связи МЧС просит крымчан соблюдать правила безопасности при сильном дожде и сильном ветре.