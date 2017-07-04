В Уфе на проспекте Салавата Юлаева сняли знак «40»
Однако там появятся новые предупреждающие знаки.
Однако там появятся новые предупреждающие знаки.
Уфимские автомобилисты дождались. Знаки ограничения скорости «40» на проспекте Салавата Юлаева демонтируют. Об этом заявил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.
— В конце прошлой недели сняты знаки от улицы Сагита Агиша до Менделеева (тоннель), — уточнил начальник республиканской ГИБДД. — Сегодня планируется завершить демонтаж знаков ограничения скорости 40 км/ч с севера на юг от улицы Менделеева до Заки Валиди.
Кстати, сейчас дорожные полицейские изменяют регламент камер фото- и видеофиксации. Однако автолюбителям сильно расслабляться не стоит: на «Салаватке» появятся новые предупреждающие знаки.
— В связи проведением восстановления дорожного полотна на некоторых участках введены знаки ограничения скорости со знаками «Дорожные работы», — заверил Динар Гильмутдинов.