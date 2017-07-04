В Уфе на проспекте Салавата Юлаева сняли знак «40»

Уфимские автомобилисты дождались. Знаки ограничения скорости «40» на проспекте Салавата Юлаева демонтируют. Об этом заявил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

— В конце прошлой недели сняты знаки от улицы Сагита Агиша до Менделеева (тоннель), — уточнил начальник республиканской ГИБДД. — Сегодня планируется завершить демонтаж знаков ограничения скорости 40 км/ч с севера на юг от улицы Менделеева до Заки Валиди.

Кстати, сейчас дорожные полицейские изменяют регламент камер фото- и видеофиксации. Однако автолюбителям сильно расслабляться не стоит: на «Салаватке» появятся новые предупреждающие знаки.

— В связи проведением восстановления дорожного полотна на некоторых участках введены знаки ограничения скорости со знаками «Дорожные работы», — заверил Динар Гильмутдинов.